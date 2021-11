Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Ce dimanche 14 novembre 2021, 700 participants prendront le départ de la 4ème édition du SwimRun, une course par équipe (en duo) qui enchaîne des parcours de natation et de course à pied répétés. L'occasion de valoriser une discipline qui monte, d'autant plus sur un territoire comme La Réunion parfaitement adapté à ce genre de pratique qui réunit des sportifs venus de divers horizons. A une semaine du Jour-J, on vous dit tout sur cette manifestation. (Photo rb/www.ipreunion.com)

