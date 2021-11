La quatrième édition du Swimrun a eu lieu ce dimanche 14 novembre 2021 entre Boucan Canot et Saint Leu. 500 participants ont pris le départ de cette course entre terre et mer. Par équipe (en duo), ils se sont élancés sur des parcours associant course à pied et natation. Certains grands noms étaient attendus parmi ces sportifs venus de tous horizons, tels que la célèbre surfeuse Johanne Defay qui courrait avec son coach Simon Paillard. Nous publions ici les résultats des vainqueurs de la compétitions. (Photo rb / www.ipreunion.com)

Un long parcours de 24km de trail et de 5,5km de natation était proposé aux 250 binômes participants pour cette quatrième édition du Swimrun. Le départ a été donné depuis la plage de Boucan Canot. Les trois premiers binômes qui remportent la course sont Hugo Tormento et Heneman Guillaume avec un temps de 3:44:38, Desirée Andersson et Sabina Rapelli avec un temps de 4:00:07 et enfin Léonie Périault et Sylvain Dodet qui ont finalisé leur course avec un temps de 4:00:04.

La course "courte" comprenait quant à elle 12,5km de trail en 6 sections et 2 km de natation en 5 sections avec un départ donné depuis la passe de l’Hermitage. Le binômes qui remporte la victoire est celui d'Alexandre Dallenbach et Antoine Morel. Anne Caroline Baillieux et Frédéric Michailof sont arrivent premier dans la catégorie mixte.