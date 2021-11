Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 57 minutes

La quatrième édition du Swimrun s'est tenue ce dimanche 14 novembre 2021, avec un départ donné depuis la plage de Boucan Canot. Un long parcours de 24km de trail et de 5,5km de natation était proposé aux 250 binômes participants. Les trois premiers binômes à accéder au podium ont été Hugo Tormento et Heneman Guillaume, Desirée Andersson et Sabina Rapelli, et enfin Léonie Périault et Sylvain Dodet. Du côté de la courte, qui comprenait quant à elle 12,5km de trail et 2 km de natation, Antoine Morel et Alexandre Dallenbach sont arrivé en première position chez les hommes, et Sabine Staal et Nathalie Percheron se sont hissées à la première marche du podium côté femmes. Retour en images sur cette course entre mer et terre (Photos rb / www.ipreunion.com)

