Ce samedi 27 novembre 2021 se joue le 8ème tour de la Coupe de France avec un club réunionnais en lice, le Saint-Denis FC, qui défie le club de Canet Roussillon, pensionnaire de National 2. Sur le papier, le club des Pyrénées Orientale semble à la portée des Dionysiens. Mais gare au match piège, puisque l'adversaire du jour avait réussi l'exploit de se hisser jusqu'en quart de finale de la Coupe France la saison dernière.

C’est donc le Saint-Denis FC qui défend les couleurs de La Réunion cette saison en coupe de France. Les Dionysiens ont pour l’instant eu un parcours convaincant avec une belle victoire face à l’AS Excelsior (3-2) lors de la finale régionale le 24 octobre dernier avant de dynamiter l’ASC Makes (9-1) le 11 novembre dernier dans le cadre du 7ème tour de la Coupe de France. Le Saint-Denis FC débarque donc à Canet-en-Roussillon avec le plein de confiance et l’envie de poursuivre l’aventure face à un adversaire qui, en théorie, est à sa portée.

En face, le Canet RFC s’est déjà distingué dans cette coupe de France en battant le club de Pau FC qui évolue en Ligue 2 et qui est actuellement dans la première moitié du tableau du championnat. Les joueurs de Canet Roussillon ont su faire preuve de courage et de détermination le 13 novembre dernier pour revenir au score dans le temps règlementaire alors qu’ils étaient menés 2-0 dès les 20 premières minutes. Ils l’emportent finalement lors de la séance des tirs au but (3 T.A.B à 2).

Attention tout de même au match piège pour les Dionysiens. Canet-en-Roussillon n’en est pas à son premier exploit. En effet, l’année dernière, le club avait fait sensation en éliminant l’Olympique de Marseille (2-1) en 16ème de finale, en battant l’US Boulogne (1-0) en huitième de finale avant d’être vaincu sur le fil par Montpellier (2-1) en quart de finale.

Le petit ogre des Pyrénées Orientales aura certainement à cœur de réitérer l’exploit de la saison précédente. Quand on a déjà goûté au rêve de la Coupe de France, on en redemande, forcément !

