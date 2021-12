Jour de grand match pour le Saint-Denis FC qui rêve de valider son ticket pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Pour y accéder, Les Réunionnais devront se défaire du Jura Sud Foot, un pensionnaire de National 2.

Les Métropolitains sont d’ailleurs en difficulté dans leur Groupe C avec 14 points en 13 journées, ils ne pointent qu’à la 13ème place. Si en championnat, ce n’est pas la joie, tout sourit aux haut jurassiens en Coupe de France puisqu’ils ont battu le club de Lons 4 à 2 au 7ème tour avant de l’emporter sur le fil face à Bourg-Péronnas au 8ème tour, grâce à un but à la 90ème minute de leur pépite brésilienne, Thiago Moura.

Si la mission ne semble pas insurmontable, la tâche sera tout de même difficile pour le Saint-Denis FC qui évoluera dans le froid métropolitain. Pour ce faire, les Dionysiens pourront s’appuyer sur leur parcours convaincant jusqu’à présent, avec une belle victoire face à l’AS Excelsior (3-2) lors de la finale régionale le 24 octobre dernier avant de dynamiter l’ASC Makes (9-1) le 11 novembre dernier dans le cadre du 7ème tour de la Coupe de France.

Enfin, le 27 novembre dernier, ils ont vaincu au courage un autre pensionnaire de National 2, le Canet Roussillon, lors de la séance des tirs au but (1-1 dans le temps règlementaire – 7 T.A.B à 6).

C’est donc une équipe réunionnaise plus que jamais soudée et motivée qui aborde cette confrontation. Une équipe optimiste également, puisqu’elle se souvient que la Saint-Pierroise avait réussi à faire chuter l’adversaire du jour lors du 7ème tour de la Coupe de France en 2019 (victoire de Saint-Pierre 1 à 0). Les Dionysiens signeraient donc volontiers pour rééditer cet exploit réunionnais, ce qui permettrait au club du chef-lieu de marquer de son empreinte cette saison de Coupe de France, avec la ferme volonté de poursuivre l’aventure le plus loin possible.

