À partir du 10 janvier 2022, la Possession met à disposition des créneaux gratuits de pratique libre de tennis pour les habitants. L'objectif est de se remettre en forme après les fêtes. Une inscription est nécessaire pour participer aux cours. Ils se tiennent dans le club à Moulin Joli, en dessous du Gymnase Daniel Narcisse) et Camp Magloire (Espace Valentin Abral). Nous publions ci-dessous les informations relatives a l'inscription. ( Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Courts de Moulin Joli (Courts du gymnase Daniel Narcisse / Avenue de La Palestine ) :

- Réservation par mail sur l’adresse [email protected]

• Courts de Valentin Abral (Camp Magloire / Rue du Vingt Décembre 1848)

- Réservation en ligne sur https://villedelapossession.simplybook.me

- Pratique réservée aux non licenciés en club, limite maximum de 2h non consécutives par semaine

- Protocole et décharge à transmettre au Service des sports, documents disponibles en téléchargement.



Infos auprès du Service des Sports au 0262 71 71 90