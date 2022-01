Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 5 heures

Il leur fallait un petit coup de pouce du destin et ils l'ont eu. Pour la première participation de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), l'équipe des Comores a remporté son premier match dans la compétition en battant le Ghana (2-3). Pour se qualifier pour les 8èmes de finale, il ne leur restait plus qu'à espérer que d'autres équipes tombent, et cela a été le cas. Les tenants du titre, l'Algérie ainsi que la Sierra Leone ont officiellement été éliminés de la compétition. (Photo d'illustration AFP)

