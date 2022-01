Publié le Lundi 24 Janvier à 15H47 / Actualisé le Lundi 24 Janvier à 17H40

Tout juste revenu de son voyage dans l'espace, Thomas Pesquet s'investit déjà dans une nouvelle cause. A l'occasion de la semaine olympique et paralympique 2022, ce dernier lance la #Mission30Minutes et invite tous les élèves de France à réaliser le maximum d'activité physique pendant 7 jours. L'objectif est d'en réaliser le plus possible tout au long de la semaine pour atteindre l'équivalent de deux allers-retours sur la Lune, soit plus de 16 millions de minutes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

