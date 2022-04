Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Samedi 9 avril et dimanche 10 avril 2022 se tenait l'ouverture de la coupe du monde de bloc sénior à Meiringen en Suisse. Oriane Bertone du club "7A L'Ouest" avait à coeur de réitérer sa performance de l'année passée, où elle décrochait son premier podium mondial chez les séniors. Après avoir pris la 15e place des qualifications, elle réussit à se hisser en finale, en accrochant la 3e place d'une demi-finale maîtrisée. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ligue Réunion de la montagne et d'escalade. (Photo d'illustration - Ligue Réunion de la montagne et d'escalade)

