Les 21 et 22 mai 2022, auront lieu dans le sud de l'île, le Rallye du Sud Sauvage. L'ASARéunion rappelle que les engagements sont acceptés jusqu'au lundi 9 Mai minuit. Alors que nombre de teams ont commencé le travail préparatoire, ce week-end sera la dernière occasion de pouvoir réviser ses gammes avant l'événement phare de la saison: le Tour Auto fin Juillet. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo d'illustration : DR)

Le Rallye du Sud Sauvage qui se déroule principalement sur les communes de Petite-Ile et de Saint Joseph propose tout un éventail de profils différents. Du technique tortueux au rapide tout en appui, cette épreuve sera l’occasion de définir et valider les réglages des bolides pour l’ensemble de la caravane. Cette épreuve sera également l’occasion d’accueillir les pratiquants du Rallye de Régularité qui disposeront des tracés en conditions course avant le passage des voitures du Moderne.

En ce qui concerne les équipages évoluant avec des objectifs sportifs élevés, ce premier rallye national de la saison sera l’occasion de marquer de précieux points dans l’optique du Championnat de la réunion des Rallyes. De nombreux équipages effectueront également leur première épreuve de la saison à l’occasion du Rallye du Sud Sauvage (#RSS22). Certaines nouveautés sont attendues sur la ligne de départ le Samedi 21 Mai.

Les concurrents de cette épreuve auront ensuite rendez-vous le week-end prochain pour les premières sessions de reconnaissance alors que les équipes techniques sont déjà à l’ouvrage pour préparer au mieux les bolides qui auront à affronter 87km d’épreuves chronométrées répartis en deux étapes et 10 épreuves de vitesse (quatre terrains différents).

Afin de faciliter les interventions techniques sur les bolides durant la course, l’ASARéunion a opté pour un parc d’assistance unique commun aux deux journées de course. Le parc d’assistance unique sera situé à la Caverne des Hirondelles sur la commune de Saint Joseph. Toujours dans un esprit de facilitateur pour les équipages et leur équipe d’assistance, chaque passage par l’assistance durera au minimum 30 minutes. La parution de l’itinéraire détaillé en direction des équipages est programmée en début de semaine prochaine.