Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les championnats de France séniors 2022 se sont déroulés les 14 et 15 mai au palais des sports Ghani Yalouz de Besançon. C'est le championnat le plus attendu pour les séniors. Sur les 5 inscrits la délégation réunionnaise décroche une seule médaille mais la plus belle, le titre de champion de France pour Valentin Damour en -61 kg lutte libre, deux places de 5ème et une place de 7ème. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : Comité de lutte de La Réunion)

