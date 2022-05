Ce mercredi 18 mai, la ville de Saint-Denis a inauguré le premier parcours de mini-golf et le premier tournoi intergénérationnel qui a eu lieu au coeur du quartier des Camélias. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Mutualité de La Réunion. (Photos : Muta)

"Mini golf à La Réunion : La JSC Camélias vise le haut niveau ! L’association Jeunesse Sportive et Culturelle des Camélias a inauguré ce mercredi 18 mai son premier parcours témoin de minigolf et le premier tournoi intergénérationnel au cœur des Camélias. A cette occasion, une douzaine d’équipes se sont défiées. Ce parcours constitue la première étape d’un projet plus vaste qui vise à faire de Saint-Denis la capitale régionale du minigolf et, à l’image du hand de Château Morange ou de la pelote basque il y a quelques années, à former des sportifs de haut niveau parmi les jeunes des Camélias.

Ce premier parcours, situé en plein cœur des Camélias, est accessible à tous, gratuitement."