Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Après 4 ans d'absence, le Basaltrip, fête de l'escalade, a fait son grand retour ce week-end du 14 et 15 mai 2022. Cette manifestation, organisée conjointement par la Ligue Réunion de la Montagne et de l'Escalade et Est'Kalad Club a en effet eu lieu sur les toutes nouvelles voies d'escalade de la falaise de l'Ilet Bethléem, à Saint-Benoît. Ce site a été équipé grâce au soutien de la commune de Saint-Benoît et de la CIREST, en collaboration avec la Ligue Réunion de la Montagne et de l'Escalade. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : Ligue d'Escalade)

