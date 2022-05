Le projet Rugby solidaire, né d'une coopération entre quatre associations, avec en ligne de mire la volonté de fédérer les jeunes de différents horizons autour de valeurs communes, a débuté à La Réunion depuis le lundi 9 mai 2022. Dans le cadre de cet événement, Marcelia, une jeune malgache, qui doit son destin hors norme à la découverte du rugby, a fait le déplacement à la Réunion pour animer ce projet. (Photo d'illustration : Département)

L'événement est marqué par la présence d'une jeune joueuse de rugby malgache : Marcelia. Aujourd'hui reconnue comme étant l'une des ambassadrices de l’égalité des genres au niveau du rugby, la jeune fille a connu un parcours semé d'embuches.

Marcelia est née et a grandi dans le petit village d’Antsepoka, à Madagascar, dans la région Atsimo Andrefana. Ses études sont stoppées par une grossesse précoce, elle accouche de son fils Christiano, à l’âge de 13 ans. Mais en 2014, elle découvre le rugby, grâce au projet "Enfant et Développement" que l'association Terres en Mêlées développe dans sa région, pour permettre aux jeunes filles des villages reculés de prendre confiance en leurs capacités et de découvrir les différents plaisirs du sport. Pour la première fois, elle peut pratiquer une discipline sportive avec les autres adolescentes de son village et s'affranchir de son statut de jeune maman.

La découverte de cette nouvelle discipline signe un nouveau départ pour elle. Rapidement, elle s'affirme comme une joueuse respectée, possédant les qualités nécessaires pour devenir une bonne joueuse de rugby. Trois ans plus tard, elle devient capitaine de la sélection Côte Saphir, qui rassemble les meilleures joueuses des villages du sud de Madagascar. L'équipe se fait remarquer à l'occasion une tournée victorieuse dans la capitale à l’occasion du championnat national de rugby scolaire. Cette épopée est racontée dans un film documentaire "La jeune fille et le ballon ovale".

Aujourd'hui devenue un symbole et une ambassadrice de l’émancipation des jeunes filles par le sport, elle cherche à transmettre les valeurs qui lui ont permis de s'épanouir et à aider d'autres jeunes filles de l'être également.

La venue de Marcélia à La Réunion s'inscrit dans la première partie du projet rugby solidaire. Au mois de juillet, Marcélia et les différents volontaires du projet Rugby Solidaire se rendront à Antsepoka, village natal de Marcelia, pour réaliser plusieurs interventions autour du rugby éducatif et aider à la construction d'une école.

Lire aussi - Le Conseil départemental des Jeunes découvre le fabuleux destin de Marcelia

Les organisations ASM Omnisports, Terres en Mêlées, Secours Populaires du Puy-de-Dôme et le Comité de rugby de la Réunion, se sont associées pour donner naissance au projet Rugby Solidaire. Un projet initié avec la volonté de rassembler autour des valeurs d'émancipation et d'épanouissement du sport, ainsi qu'avec la volonté d'éveiller les consciences des adultes de demain, en prenant en compte les questions de société, les enjeux environnementaux et les inégalités sociales.

Conformément à tous ces objectifs, la coopération organise différentes actions à la Réunion entre le 9 et le 20 mai. Parmi elles, des moments d'échange avec des étudiants, des initiations rugby, des conférences-débats entre associations et lycéens, des projections de films ou encore des tournois de rugby.

Les actions organisées par les associations et le comité de rugby se termineront le vendredi 20 mai au soir. Le jeudi 19 mai, un tournoi de rugby a lieu toute la journée entre 9h et 15h au stade Sarda Garrida de Saint André. Marcelia sera évidemment présente.

tr/www.ipreunion.com/ [email protected]