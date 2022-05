A partir du 14 juillet 2022, la vice-championne olympique de karaté, Anzhelika Terliuga, sera à La Réunion. La sportive ukrainienne est attendue pour des stages pour les karatékas locaux et des combats d'exhibition, mais aussi pour organiser une conférence sur la situation en Ukraine. Une levée de fonds sera organisée à destination des réfugiés ukrainien et de la population restée sur place.

Habitant entre Odessa et Kiev avant le déclenchement de la guerre, Anzhelika Terliuga a fui son pays comme des millions de ses compatriotes. Un temps réfugiée à Paris, elle se trouve actuellement en Turquie où participer aux championnats d’Europe de karaté qui se déroulent jusqu'au 29 mai.



"Sa venue à La Réunion était prévue de longue date, mais entre la crise Covid-19 et la guerre, ça n’avait pas pu se faire" explique Vincent Larroque, chargé de mission pour l'association Centre de Karaté Français (CFK) Réunion. Avec le contexte qui s’ajoute aujourd’hui, ce qui devait être une simple visite sportive s’est transformée en action humanitaire. Les recettes des stages proposés seront donc reversés pour l’Ukraine.



Les stages se dérouleront à Saint-Pierre les 15 et 16 juillet, tandis que les combats d’exhibition se tiendront le 17 juillet. "Ces événements sont ouverts à toute personne qui souhaiterait y participer, pour que chacun puisse entendre le témoignage de Anzhelika Terliuga, qui a vu la situation en Ukraine de ses propres yeux" souligne Vincent Larroque. Tout se passe cependant par inscription, faute de place pour tout le monde.



Pour s’inscrire aux stages, il faudra passer par internet, et s’affranchir de 60 euros à destination de la population ukrainienne.

