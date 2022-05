Le bodybuilder réunionnais, John's Vingadassalom, champion de France de la catégorie men's physique le 24 avril 2022,et 6e au championnat d'Europe le 6 mai, s'affirme comme l'un des principaux espoirs français du bodybuilding. Pour parvenir à ces résultats, l'homme de 25 ans s'impose un mode de vie dont les maîtres-mots sont le travail, la rigueur et l'exigence. (Photo : tr/Imaz Press)

- Une pratique exigeante -

Les jours se suivent et se ressemblent pour John's Vingadassalom. Tous les matins, l'athlète se lève à 4h30 et part s'entraîner, avant de se rendre au collège Morin à Saint-André , où il travaille en tant qu'assistant d'éducation. Lorsqu'il quitte le travail, le rituel est le même, il se presse d'aller à la salle de Saint-André, où il a l'habitude de s'entraîner.

À ce rythme d'entraînement s'ajoute un régime alimentaire qui requiert la même exigence : le bodybuilder prend six repas par jour. A des horaires stricts. Sans aucune matière grasse.

L'athlète respecte ce rythme calibré pour briller dans sa discipline, qu'il définit comme "l'art de construire son corps, en déchirant des fibres pour les faire grossir, afin d'exhiber le corps le plus esthétique possible sur scène." Une discipline nécessitant "une alternance entre la prise de masse et la sèche (perte de graisse)"

Les entraînements à la salle lui prennent environ trois heures par jour et son mode de vie au quotidien est adapté à la pratique de sa discipline. "Le bodybuilding va bien au-delà de l'entraînement. Il y a une diététique personnalisée, un contrôle permanent du stresse pour éviter le cortisol (réduction de la masse musculaire et augmentation du stockage des graisses au niveau abdominal). Le sommeil aussi compte énormément. Quoi que je fasse, je dois toujours le penser en fonction de bodybuilding, ce sont des sacrifices au quotidien. C'est un mode vie que j'ai choisi d'adopter" énumère le sportif

- Une rencontre opportune -

Si l'exigence qu'il s'impose lui permet d'espérer faire partie des plus grands noms du bodybuilding international, John's n'a découvert la discipline qu'à l'âge de 20 ans. Alors qu'il avait toujours été maigre, ce qui lui valait d'être victime de commentaires désobligeants sur son physique, il a voulu prendre de la masse et du poids. "J'ai commencé à faire des pompes, seul dans mon garage, car j'étais assez complexé par mon physique, puis je me suis inscrit à la salle à Saint-André" dit-il

En salle, il a fait la rencontre de Dimitri Viguetama, un médaillé d'or en bodybuilding au championnat de France. "Je lui ai demandé si je pouvais m'entraîner avec lui, car c'est un champion, et je voulais devenir comme lui. Il m'a très rapidement pris sous son aile, ça fait quatre ans qu'il m'entraîne et me fait monter en grade".

- Des résultats brillants -

C'est son coach qui le pousse à participer à sa première compétition : le championnat de France de men's physique, à Sainte-Anne, en métropole, le 24 avril 2022. Il termine premier de sa catégorie (moins de 1,73 mètre), et remporte également l'Overall, qui rassemble les vainqueurs des six catégories de men's physique : 1,70 mètre, 1,73 mètre, 176 mètre, 1,79 mètre, 1,82 mètre et plus.

Cette victoire lui offre le droit de participer au championnat d'Europe, à Santa Susanna, en Espagne, qui a lieu deux semaines plus tard. Elle lui vaut également d'être repéré par Philippe Eichler, le coach de l'équipe de France IFBB (Fédération internationale de bodybuilding et fitness).

L'entraineur l'intègre dans l'équipe nationale. L'athlète termine parmi les six finalistes du championnat d'Europe, à la sixième place. Une place honorable pour sa deuxième compétition seulement.

Au-delà des résultats sportifs, John's Vingadassalom met en avant la fierté qu'il a d'avoir pu représenter la France et en particulier La Réunion : "C'est une fierté indescriptible de représenter mon pays, la France, à l'échelle internationale, et en particulier mon île. C'est vraiment difficile pour un Réunionnais de se faire remarquer, ne serait-ce qu'à l'échelle nationale, donc à l'échelle internationale, c'est encore plus fort" souligne-t-il

Il ajoute : "je veux envoyer un message à tous les jeunes réunionnais, leur dire que même si on a parfois l'impression d'être isolé et loin de tout sur notre île, on a tous la capacité de briller, si on est prêt à serrer les dents et se donner les moyens. L'essentiel est de croire en soi, les réunionnais ont un potentiel qu'ils ignorent"

- Un avenir incertain mais rempli d'espoir –

Malgré ces excellents résultats pour ses deux premières compétitions, et sa sélection en équipe de France, le bodybuilder de 25 ans, toujours amateur dans sa discipline, ne reçoit aucun revenu. Il doit financer tous ses déplacements de sa poche, et même s'il espère un jour intégrer le club très fermé des professionnels de la discipline, il sait que ce sera un travail de longue haleine. En France, ils ne sont qu'une petite poignée à être rémunéré pour la pratique du bodybuilding. Pour obtenir sa carte d'athlète internationale, synonyme d'attestation de professionnalisation dans sa discipline, il espère pouvoir disputer des compétitions internationales comme la Diamon Cup ou l'Arnold Classic.

Tant qu'il ne perçoit rien, John's Vingadassalom est obligé de continuer à travailler en tant qu'assistant d'éducation. Même si le collège Morin lui permet d'adapter son emploi du temps et ses repas selon ce que lui impose sa discipline, il n'a pas la liberté de s'entrainer autant qu'il le souhaiterait.

À terme, son principal souhait et de développer au maximum sa discipline "pratiquement pas médiatisée et trop peu connue du grand public par rapport aux sacrifices qu'elle nécessite".

Il souhaite aussi contribuer à mettre fin aux stéréotypes liés au bodybuilding. "Malheureusement, certaines personnes qui pratiquent des sports musculaires prônent l'utilisation de produits anabolisants. Les gens ont alors souvent tendance à considérer que lorsque quelqu'un est musclé, il a automatiquement pris des produits. Mais en réalité, ce n'est que le fruit de nombreux sacrifices au quotidien, moi je n'y ai jamais touché. Certaines personnes qui ne se donnent pas les moyens d'obtenir les mêmes résultats par leur travail salissent notre discipline.

tr/www.ipreunion.com / [email protected]