Dans la dynamique de la Journée mondiale des zones humides, lancée à l'échelle mondiale, la Réserve naturelle nationale de l'Étang Saint-Paul vous propose une journée d'animations ce samedi 6 février 2021. Un programme à partager en famille. Inséparables de l'eau et de la vie, les zones humides nous abreuvent et nous protègent. Pour notre avenir et celui des zones humides, agissons pour leur préservation. Une façon de contribuer à leur préservation est de participer aux animations proposées dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides pour les (re)découvrir et mieux comprendre les écosystèmes. Nous publions ici le communiqué du TCO. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le programme :

Activités gratuites, en accès libre toute la journée

- Exposition photo : Les zones humides de La Réunion |Parmi la centaine de photos reçues dans le cadre du concours photos sur les zones humides de La Réunion, découvrez les clichés lauréats qui témoignent de la diversité des terres d’eau de notre île

- Ateliers pédagogiques autour de l’eau | Venez découvrir l’eau dans tous ses états et comprendre les grands enjeux de sa préservation sur notre île. Cycle de l’eau, qualité de l’eau, biodiversité aquatique… l’eau n’aura plus de secret de vous

- Les jeux de la biodiversité : jeux de l’oie géants, memory et dominos imagés | Jeu Mel’eau, à la découverte de la faune et de la flore des milieux aquatiques – Jeu Yabéo, à la découverte de la biodiversité des milieux forestiers de l’île – Mémory et dominos imagés en lien avec la nature et la culture réunionnaise, pour les plus petits

- La GEMAPI, Késako ? | Stand d’information sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations animé par les médiateurs du TCO et du service GEMAPI



Tous les détails de ces activités sont à retrouver sur le site du TCO.