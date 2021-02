Publié il y a 5 minutes / Actualisé le Jeudi 04 Février à 15H25

Voilà une belle invitation à plonger votre regard dans La Réunion lontan, à travers l'exposition d'objets lontan et une visite guidée du four à chaux de Saint-Leu, proposées ce samedi 6 février. Au programme : exposition d'objets lontan autour de la photographie. L'équipe d'organisation a de nouveau convié Christian Kichenapanaïdou pour cette thématique autour des objets lontan. Vous pourrez (re)découvrir les objets utilisés par nos gramounes à l'époque, à l'image de cette chambre photographique en bois d'acajou et ses négatifs en plaque de verre (ici à gauche de la photo ci-dessus)... (Photo : TCO)

Voilà une belle invitation à plonger votre regard dans La Réunion lontan, à travers l'exposition d'objets lontan et une visite guidée du four à chaux de Saint-Leu, proposées ce samedi 6 février. Au programme : exposition d'objets lontan autour de la photographie. L'équipe d'organisation a de nouveau convié Christian Kichenapanaïdou pour cette thématique autour des objets lontan. Vous pourrez (re)découvrir les objets utilisés par nos gramounes à l'époque, à l'image de cette chambre photographique en bois d'acajou et ses négatifs en plaque de verre (ici à gauche de la photo ci-dessus)... (Photo : TCO)