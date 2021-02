L'Incubateur engagé pour La Réunion de Demain (Ierd) lance son appel à projets autour des thématiques de l'environnement et de l'eau. Soutenu par France Active Réunion et les Eaux de La Possession, cet appel concerne tous les projets qui pourraient s'implanter dans l'ouest de l'île. (Photo d'illustration Imaz Press / www.ipreunion.com )

L'incubateur engagé pour La Réunion de Demain fait appel à la créativité et aux engagements des Réunionnais en matière d'environnement et de gestion des ressources d'eau. Pour la seconde année, deux projets seront retenus par l'incubateur qui permettra aux innovateurs de développer leur idée dans l'ouest de l'île. Les thématiques de cette année concernent la préservation des ressources et des écosystèmes naturels ainsi que la gestion et l'accès à la ressource en eau.

Le dépôt de candidatures est ouvert jusqu'au 2 mars 2021. Retrouvez ici le cahier des charges de l'appel à projets de l'Ierd.

