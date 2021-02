L'incubateur Oms Social Lab dédié aux acteurs de l'économie sociale et solidaire lance un nouvel appel à candidatures pour sélectionner dix porteurs de projet engagés dans l'action sociale et la solidarité. Le programme est soutenu par le Territoire de la côte ouest (TCO) (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Unique incubateur réunionnais qui soutient les projets liés à l'économie sociale et solidaire, l'Oms Social Lab invite les entrepreneurs à déposer leurs dossiers de candidature du 2 février au 2 avril 2021. Après une étude des dossiers, des entretiens individualisés et un pitch de présentation devant un jury, l'Oms Social Club annoncera les projets sélectionnés le 23 avril 2021. L'Oms social club est soutenu par différents partenaires, publics et privés, actifs sur le territoire de la côte ouest.

Pour participer à cet appel, les entrepreneurs devront présenter un projet qui répond "à un besoin social et/ou environnemental peu ou mal couvert sur le territoire de la côté ouest", précise un communiqué d'Oms social club.

Parmi les quatre projets incubés en 2020, l'association Prest'âges propose un service à la personne qui place le bénéficiaire au centre de l'opération. L'association Agathe agit quant à elle contre le gaspillage des grands acteurs de l'industrie alimentaire et l'accès facilité à une alimentation saine pour les personnes dans le besoin.

Les porteurs de projets sont invités à télécharger leur dossier de candidature.

