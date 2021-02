A partir du samedi 27 février prendra fin l'expérimentation de la collecte des ordures ménagères deux jours par semaine mise en place par le Territoire de la Côte Ouest (TCO) dans certains secteurs de la communauté d'agglomération. L'expérimentation sera prochainement évaluée. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Nous rappelons aux habitants du territoire de la côte Ouest que l’expérimentation de collecte deux fois par semaine du bac ordures ménagères (bacs bleus et bacs verts) effectuée depuis début janvier 2021 prend fin le 27 février prochain.

Cette expérimentation menée afin de répondre à la demande d’une partie de la population réclamant une collecte supplémentaire des ordures ménagères (bacs bleus/verts), sera prochainement évaluée.



À partir du 1er mars 2021, pour être sûrs de sortir vos déchets le bon jour, référez-vous à votre calendrier de collecte des déchets 2021.

- vous pouvez le consulter ou le télécharger sur www.tco.re ou sur l’appli mobile TCO Agglo.

- les jours et les semaines de collecte peuvent changer par rapport aux premiers mois de l’année !

Sortez vos déchets au bon moment en respectant les consignes !

Les bacs et les déchets doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte ou avant 4h30 du matin le jour-même. Les bacs doivent être rentrés après la collecte. Tout dépôt de déchets en dehors des jours prévus au calendrier est passible de contravention.

Les bacs ou déchets doivent être accessibles aux camions (ex. : en cas de chemins étroits ou non praticables). Les déchets végétaux et les encombrants doivent être présentés à la collecte loin des fils électriques/téléphoniques et/ou des compteurs d’eau.

Si vous avez manqué une collecte, gardez vos déchets (ne pas les sortir) jusqu’à la prochaine collecte ou apportez-les en déchèterie (s’ils y sont acceptés). Nos déchèteries sont gratuites et ouvertes 7 jours sur 7.

Tous les déchets ne sont pas collectés en porte-à-porte.

- les gravats sont à apporter en déchèteries.

- les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE ou D3E), les batteries et les pneus sont :

• à rapporter aux magasins/garages lors de l’achat du nouvel équipement (principe du “1 pour 1”)

• ou en déchèteries.

Ayez le réflexe de l’apport volontaire

Vous voulez vous débarrasser rapidement de vos déchets et ne plus voir de déchets présentés en permanence sur les trottoirs ?

Vous pouvez apporter vos déchets préalablement triés dans l’une de nos déchèteries (accès gratuit 7 jours/7) !

Les bouteilles et bocaux en verre sont à déposer dans les bornes à verre installées dans les quartiers et en déchèteries".

Plus d'information le site www.tco.re

www.ipreunion.com / [email protected]