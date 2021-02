L'enquête publique pour l'installation d'une centrale photovoltaïque au sol à la Rivière des galets est ouverte jusqu'au 8 mars. Les Réunionnais sont invités à exprimer leur avis et à transmettre leurs observations aux mairies du Port et de Saint-Paul. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La centrale photovoltaïque au sol doit s'étendre sur 4,4 hectares de terrain à partir de la zone industrielle au Nord et jusqu'à la zone d'activités Eco-parc ZAC environnement à l'Est. Le TCO rappelle que "les travaux comprennent l’installation des modules photovoltaïques sur une structure surélevée d’un mètre par rapport au sol et d’une hauteur maximale de 2,10 mètres sur une surface projetée de 2,62 hectares (soit environ 60 % de la parcelle), ainsi que la construction de plusieurs locaux techniques surélevés également d’un mètre par rapport au terrain naturel (quatre conteneurs pour stocker l’énergie, un poste de livraison et deux conteneurs pour le stockage des matériels)."

💬🖱📣Il ne vous reste que quelques jours pour donner votre avis sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque... Publiée par Territoire de la Côte Ouest (TCO) sur Lundi 22 février 2021

Pour prendre connaissance en détail du projet, les Réunionnais peuvent consulter le dossier en ligne. Ils peuvent ensuite consigner leurs observations sur le registre d'enquête dans les mairies du Port et de Saint-Paul. Ils peuvent également les adresser au siège de l'enquête à la mairie du Port (Hôtel de ville, 9, rue Renaudière-de-Vaux, BP 62004,97821Le Port Cedex) ou à l’adresse électronique suivante : [email protected]

Dans un délai de 30 jours après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur formulera un avis, sauf demande motivée de prolongation.