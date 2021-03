Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Ce samedi 27 février, l'association étudiante Best Run a organisé un nettoyage à la fois terrestre et maritime sur le site du Cap Lahoussaye. Près d'une tonne de déchets a été ramassé en trois heures de collecte. Cette opération a été organisée en partenariat avec l'observatoire des tortues Kélonia et le site de vêtements Pardon. Pour cet événement, la mairie de Saint Paul a prêté 5 poubelles afin d'aider au nettoyage.

