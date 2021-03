Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 32 minutes

Deux agents du TCO ont été déclarés positifs suite "à une contamination dans la sphère personnelle" annonce l'intercommunalité. Dès qu'elle en a été informée, respectivement les 2 mars et 3 mars, "toutes les dispositions prévues par les autorités sanitaires ont été mises en place avec la plus grande rigueur : les services sanitaires ont été informés ; les personnes contact identifiées et isolées ; les bureaux désinfectés par une entreprise spécialisée..." souligne-t-elle (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Deux agents du TCO ont été déclarés positifs suite "à une contamination dans la sphère personnelle" annonce l'intercommunalité. Dès qu'elle en a été informée, respectivement les 2 mars et 3 mars, "toutes les dispositions prévues par les autorités sanitaires ont été mises en place avec la plus grande rigueur : les services sanitaires ont été informés ; les personnes contact identifiées et isolées ; les bureaux désinfectés par une entreprise spécialisée..." souligne-t-elle (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)