Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 55 minutes

Le territoire de la côte ouest et le tourisme ouest Réunion organisent dès maintenant des baptêmes de plongée sur les sites de Saint-Gilles et Saint-leu. Après avoir reçu les consignes de sécurité élémentaires, les plongeurs se mettront à l'eau accompagnés par un moniteur diplômé. Ce baptême de plongée se fera à 4-5 mètres de profondeur avec la possibilité de découvrir l'univers marin d'espèces aussi variées que les balistes, les chirurgiens, les murènes et peut-être même des tortues pour les plus chanceux. (Photo rb/www.ipreunion.com)

