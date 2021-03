Publié il y a 17 minutes / Actualisé le Jeudi 11 Mars à 15H03

L'éco-organisme Éco Agri Réunion réalise différentes collectes de déchets agricoles ces prochaines semaines. Les agriculteurs ou éleveurs qui disposent d'emballages vides de fertilisants sont invités à les déposer les 23,24 et 25 mars 2021 à la Terra coop corbeil de La Saline les Hauts. Les produits phytosanitaires non-réutilisables seront collectés les 27 et 28 avril 2021 au Gamm de Saint-Paul. Les emballages vides de produits phytosanitaires pourront être déposés les 1er, 2 et 3 juin également à la Terra coop corbeil de La Saline les Hauts. Nous publions ci-dessous le détail des produits concernés et les consignes de sécurité publiés par le TCO. (Photo : TCO)

