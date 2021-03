Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Dans le cadre de la Journée mondiale du recyclage, le TCO organise ce jeudi 18 mars de 7h30 à 15h une rencontre avec les médiateurs sur un stand de sensibilisation au centre commercial Cap Sacré Coeur au Port. Parallèlement, des visites du centre de tri du Port seront organisés entre 10h et 11h15. Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous. Le port du masque est obligatoire et les règles de distanciation devront être appliquées.

Dans le cadre de la Journée mondiale du recyclage, le TCO organise ce jeudi 18 mars de 7h30 à 15h une rencontre avec les médiateurs sur un stand de sensibilisation au centre commercial Cap Sacré Coeur au Port. Parallèlement, des visites du centre de tri du Port seront organisés entre 10h et 11h15. Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous. Le port du masque est obligatoire et les règles de distanciation devront être appliquées.