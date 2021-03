Le TCO renouvelle cette année son opération Terr'O Naturel, avec un programme "deux en un" proposé dans la dynamique de la Semaine pour les alternatives aux pesticides et de la Semaine nationale du compostage de proximité. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'archive TCO)

"Plus d’une douzaine de rendez-vous sont proposés entre le 29 mars et le 14 avril 2021 en ligne sur les réseaux sociaux et avec les médiateurs sur le territoire de la côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu) : stands de sensibilisation autour du jardinage au naturel (techniques et astuces de jardinage sans pesticides ni engrais chimiques) en accès libre et ateliers participatifs gratuits (compostage, paillage, produits cosmétiques et ménagers naturels) sur inscription en ligne sur le site internet du TCO.

À noter concernant les ateliers : les places sont limitées pour une meilleure qualité des échanges et pour respecter les mesures sanitaires liées au contexte Covid. Les premiers inscrits seront les premiers servis !



Outre les sensibilisations menées tout au long de l’année par le TCO auprès de différents publics (grand public, scolaires, …), l’opération Terr’O Naturel est une nouvelle occasion de mettre en lumière des pratiques plus respectueuses de l’environnement et de notre santé. Tout le programme des animations, dans le partage et la convivialité, est à retrouver sur le site www.tco.re."