Traversant la ville de Saint-Leu ou profitant du bord de mer, vous l'avez certainement aperçu depuis la route ou depuis la plage. Inscrit monument historique en 1996, le four à chaux Pierre Méralikan, vestige du patrimoine local réunionnais, vaut un petit détour. Des visites guidées sont organisées chaque premier samedi du mois. Vous pourrez rencontrer également à cette occasion, Christian Kichepanaïdou avec ses objets lontan en exposition. (Photo le TCO)

Construit dans la seconde moitié du XIXe siècle, fermé en 1995, le four à chaux Pierre Méralikan a la particularité d’être le dernier des fours à chaux réunionnais. Sur le plan technologique, ce four à chaux hérite des savoir-faire accumulés par toute une lignée de chaufourniers depuis des millénaires à travers les continents.

Plusieurs créneaux sont disponibles pour la visite : 09h30 – 10h30 – 11h30 – 14h – 15h. Plus d'infos (plan d'accès, tarif...) et réservation en ligne ici. Les expositions objets lontan sont accessibles à tous et gratuites.