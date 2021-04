Réunie ce jour sous la présidence d'Emmanuel Séraphin, la conférence des maires des communes membres du TCO a tenu à exprimer sa position sur la question de la nomination du futur directeur régional du CNFPT. Le CNFPT est une instance importante pour les collectivités locales ; il a en effet en charge la gestion des carrières et la formation des fonctionnaires territoriaux. Le personnel du TCO et des communes membres est donc directement concerné.

Depuis plusieurs années, la direction de la délégation de La Réunion du CNFPT est assumée par un cadre issu de la fonction territoriale de La Réunion, ayant une connaissance parfaite des problématiques locales, et répondant parfaitement aux critères de grade et de compétences requis.

La volonté du président du CNFPT national de nommer, sans concertation avec les acteurs locaux, une personne n’ayant jamais exercé dans la fonction publique territoriale à La Réunion, constitue une rupture avec ce qui prévaut jusqu’à présent et n’est pas de nature à garantir la cohésion au sein de cette instance.

Une telle nomination prise unilatéralement ne peut susciter qu’incompréhension et réprobation. Une totale transparence est indispensable. Le TCO et ses communes membres prennent acte de la décision de retrait de l’intéressé, et souhaitent que la nomination du futur directeur soit conforme aux critères ayant prévalu jusqu’à maintenant et soit de nature à assurer le climat de sérénité nécessaire au bon fonctionnement du CNFPT-Délégation de La Réunion.