Pour préserver la qualité de l'eau et assurer la sécurité sanitaire des consommateurs, la société SAUR Derichebourg Aqua OI procède une fois par an au nettoyage de ses 33 réservoirs d'eau potable afin d'éviter tout risque de dégradation de l'eau. Cette année, la campagne de nettoyage des réservoirs de Saint-Leu commencée début février, se terminera fin mai. Nous publions ici le communiqué de la société SAUR Derichebourg et du TCO. (Photos : TCO)

Un nettoyage minutieux pour garantir la sécurité sanitaire Le nettoyage des réservoirs d’eau potable consiste à :

1. Vider totalement le réservoir

2. Eliminer mécaniquement les particules solides qui ont pu s’y déposer

3. Désinfecter, avec un produit adapté, les parois et le sol du réservoir

4. Vérifier l’intégrité de l’ouvrage et éventuellement effectuer les réparations nécessaires

5. Remplir le réservoir

6. Remettre en eau le réseau

Quel impact pour les habitants de Saint-Leu ?

Ces différentes étapes peuvent prendre plusieurs heures. On considère généralement qu’il faut une matinée entière pour vider, nettoyer et désinfecter le réservoir et l’après-midi pour le remplir et permettre une remise en eau progressive du réseau, généralement à partir de 15h. Le réseau d’eau se remplissant du bas vers le haut, à la manière d’une bouteille d’eau, les habitants des bas de la commune sont les premiers à retrouver de l’eau au robinet, viennent ensuite les habitants des mi pentes et des hauts.

Lors de la remise en eau progressive du réseau de distribution, l’eau au robinet peut être potentiellement trouble. Il est conseillé alors de laisser couler quelques secondes l’eau afin qu’elle s’éclaircisse. La société SAUR Derichebourg Aqua OI communique régulièrement à ses abonnés les dates de nettoyage des réservoirs. Elle met tout en oeuvre pour que la durée de ces interventions, nécessaires à la sécurité sanitaire des installations, soit la plus courte possible.

Calendrier des prochains nettoyages de réservoirs :

- Réservoir le Plate 3 : 31 mars 2021

- Réservoir Bâche de mélange – Le Plate : 7 avril 2021

- Réservoir Vaudeville : 5 mai 2021

- Réservoir Léonard Técher : 5 mai 2021

Des investissements sont en cours en matière de traitement des eaux potables sur le territoire saint-leusien

Le TCO a repris les compétences du service public de l’eau potable et de l’assainissement collectif sur la commune de Saint-Leu. Il a délégué :

- Le service de traitement et de distribution de l’eau potable à la société SAUR Derichebourg Aqua OI

- Le service de la collecte et du traitement des eaux usées à la société réunionnaise CISE Réunion

Le saviez-vous ?

Un large programme de recherche de fuites a été lancé pour améliorer les rendements des réseaux. L’objectif est d’économiser 198 000 m3 d’eau par an, soit la consommation annuelle de 1100 familles.

Par ailleurs, plusieurs projets sont en cours sur la commune de Saint-Leu. Ils ont pour objectif d’améliorer à la fois la quantité et la qualité de l’eau distribuée :

- Une nouvelle unité de traitement de l’eau potable (UTEP) de Maduran est en cours de construction. Elle permettra d’ici deux ans de traiter 9000 m3 d'eau par jour. Cette usine viendra renforcer l’UTEP du Plate mise en service en 2012.

- Des travaux de renforcement et de modernisation des installations seront également réalisés sur les chaines de refoulement Piton 800, Piton 1000 et Lelièvre.

- De nouveaux réservoirs et des interconnexions de réseaux seront également réalisés.

- Enfin, une réhabilitation totale de la collecte des eaux usées sur le centre-ville de Saint-Leu devrait être prochainement financée.