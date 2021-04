L'Incubateur engagé pour La Réunion de demain (IERD) dévoile ses trois lauréats pour l'édition 2021 "Gestion durable de l'eau et préservation de la biodiversité". Cet accompagnement vise à favoriser les collaborations entre institutions, entreprises, entrepreneurs engagés et acteurs de l'innovation. Nos publions ici le communiqué du TCO. (Photo d'illustration TCO)

À travers cet incubateur, le mouvement des entrepreneurs engagés, France Active Réunion et Eaux de la Possession, accompagnent les projets à fort impact social, sociétal et/ou environnemental

• Bee Run Apiculture est une coopérative d’installation et de gestion de ruchers en entreprise pour préserver l’environnement. Le projet souhaite avoir un impact sur les volets éducation à l’environnement, épidémio surveillance et bio surveillance.

• Le deuxième lauréat PopoWoo, propose des toilettes sèches éco-conçues, autonomes en énergies et valorisant les matières recueillies en fertilisants naturels. Ce projet comporte aussi un volet social et solidaire dans lequel avec la présence d’employés handicapés ou en insertion, mais aussi pédagogique par une sensibilisation du public.

• Le projet filets nasses de déchets lutte contre la pollution des océans en installant des nasses de rétention à la sortie des cours d’eau. Ces derniers piègent les flux de déchets avants qu’ils n’arrivent dans l’océan.

La seconde promotion bénéficiera d’un programme d’incubation intensif et personnalisé d’avril à novembre 2021. Ce programme comprend des accompagnements sur mesure, des rendez-vous avec des experts et un accès privilégié à un réseau d’entrepreneurs et de partenaires.