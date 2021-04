Le Bureau communautaire du TCO s'est réuni ce lundi 12 avril 2021 sous la présidence d'Emmanuel Séraphin. Les élus communautaires ont eu à se prononcer notamment sur la signature d'un contrat d'engagement entre la communauté d'agglomération et la Fondation Abbé Pierre pour agir contre le mal-logement, l'attribution d'une subvention pour le Békali 2021, ou encore le partenariat avec le CAUE pour la définition de prescriptions architecturales et d'ambiance sur le port de Saint-Gilles. Nous publions ici le communiqué du TCO. (Photo mmo/www.ipreunion.com)

• Signature d’un contrat d’engagement entre la communauté d’agglomération et la Fondation Abbé Pierre pour agir contre le mal-logement

La Fondation Abbé Pierre a proposé au TCO de s’engager à ses côtés pour " lutter activement contre le mal-logement et permettre chaque citoyen de vivre dans un logement digne et décent, adapté à ses besoins et ses ressources ". Les élus communautaires se sont prononcés favorablement sur cette affaire, qui a par ailleurs fait l’objet d’une conférence de presse spécifique à l’issue de ce Bureau Communautaire. Le contrat d’engagement qui est composé de 5 engagements déclinés en 23 objectifs, courre jusqu’en 2026.

• Soutien à la 10ème édition de Békali !

Les élus du TCO ont réaffirmé leur volonté de soutenir la culture en attribuant cet après-midi une subvention de 80 000 € au dispositif innovant Békali (20 000 € par salle).

Cette année 2021 voit par ailleurs l’intégration d’un nouveau partenaire à Békali, " Le Théâtre sous les arbres ", qui rejoint ainsi Le Séchoir, Lespas et Kabardock.

Chacune de ces salles a des missions, des statuts juridiques et des savoir-faire différents. La règle de la collégialité des choix et de l’équité des implications permettent aux salles de mutualiser davantage leurs ressources, de développer leurs solidarités et d’assurer un fonctionnement équilibré du dispositif, au profit des jeunes créateurs.

L’appel à projets pour retenir les artistes soutenus en 2021, a été lancé fin 2020. Les trois projets retenus sont :

- La Compagnie Lantouraz pour le projet " Gaté " (Théâtre);

- La Compagnie Tilawcis pour le projet "Frénésies " (Cut up théâtral);

- Solilokèr pour le projet " Piédbwa i cose nout Fonnkèr la " (Spectacle musical).

Depuis sa création, Békali a ainsi permis à plus d’une vingtaine de créations originales de voir le jour, parmi lesquelles les productions de Grèn Semé, Zanmari Baré, la Konpani Soul City, Kaloune, Tine Popy et bien d’autres groupes artistiques encore, désormais inscrits dans la sphère culturelle locale. Bon nombre d’entre eux ont d’ailleurs réussi à percer au niveau national et international.

• Modification du Cahier des Prescriptions Urbaines Architecturales, Paysagères et Environnementales (CPUAPE) de l’Ecoparc

La zone d’activités économiques Ecoparc, développée autour des filières stratégiques du territoire et notamment de l’économie circulaire, accueille des entreprises porteuses d’activités engagées dans une démarche de développement d’un processus d’écologie industrielle, c’est-à-dire de valorisation des déchets.

Ce parc d’activités se trouve actuellement en phase de commercialisation. Trois niveaux d’approche permettent de sélectionner les projets dans le cadre de leur demande d’implantation, incluant notamment, un niveau réglementaire tenant compte des prescriptions du Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville du Port (zonage+ règlement).

Le PLU de la ville du Port ayant été modifié et approuvé le 2/10/2018, il convient d’adapter le Cahier des Prescriptions Urbaines Architecturales, Paysagères et Environnementales de l’Ecoparc. Ces modifications portent essentiellement sur le recul minimal par rapport aux emprises et voies publiques et par rapport aux limites séparatives.

• Convention de partenariat avec le CAUE pour la définition de prescriptions architecturales et d’ambiance sur le port de Saint-Gilles

Afin de travailler sur l’image qualitative et l’identité du port de St-Gilles, le TCO et la Régie des ports de plaisance souhaitent collaborer avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de La Réunion (CAUE) à des préconisations architecturales des façades et des ambiances des terrasses.

Le port de Saint-Gilles est la fenêtre maritime de l’Ouest. Port de pêche et de plaisance, il est un lieu de vie et d’activités variées. Il est doté d’équipements touristiques importants et nombreux (aquarium de la Réunion, restaurants, bars, commerces spécialisés) et peut accueillir 350 bateaux.

Les propositions d’aménagement du CAUE seront intégrées au dossier de consultation des amodiataires dans le cadre du prochain renouvellement des autorisations d’occupation temporaires du port de St-Gilles les bains.

L’expertise du CAUE permettra de proposer à partir d’un diagnostic des idées d’aménagement du site, des façades, enseignes, matériaux, ambiances de terrasses et un benchmark sur les aménagements de quais (façades, terrasses) dans des divers ports du monde.

Les élus du TCO ont approuvé la signature d’une convention de partenariat avec le CAUE, organisme de mission de service public à la disposition des collectivités territoriales et des administrations publiques, et la participation volontaire et forfaitaire de l’agglomération à hauteur de 5 600 € (cinq mille six cent euros), au titre d'une contribution générale à l'activité du CAUE.

• Attribution d’une subvention complémentaire à l’AGIDESU pour des projets d’insertion selon le dispositif PEC au port de plaisance de la Pointe des Galets

Le projet d’insertion "Embellissement et valorisation du port de plaisance de la Pointe des Galets", d’une durée d’un an, n’a pas pu être menée à son terme en raison de l’épidémie de COVID 19. L'association AGIDESU n'a en effet pu commencer ses actions qu'en mai 2020.

Afin de terminer le projet, l’association a demandé au TCO de valider la prolongation de ce chantier d’insertion de 6 mois avec les 10 salariés en formation de professionnalisation, en chantiers d’espaces verts, de maçonnerie et de construction de mobiliers publics.

Le Bureau Communautaire a validé la prolongation de la convention et l'octroi d'une enveloppe complémentaire de 30 00 € pour ce chantier d'insertion.

• Signature de conventions de mise à disposition et de servitude avec EDF Réunion pour le raccordement électrique du projet Run Bio Energie

Le projet de Run Bio Energies consiste en l’installation d’une chaudière vapeur à cogénération alimentée par un combustible biomasse et dimensionnée pour produire de l’électricité à l’aide d’une turbine et d’une génératrice de courant.

Ce projet nécessite le raccordement au réseau public de distribution. Pour ce faire, EDF doit installer un poste de transformation sur la parcelle concernée de la zone d’activités économiques Ecoparc et une canalisation souterraine de 25 mètres linéaires. EDF sollicite donc le TCO, propriétaire, pour une mise à disposition d’une emprise de 15m² environ et pour l’autorisation d’effectuer ces travaux nécessaires à l’aboutissement du projet de Run Bio Energies.

• Les autres affaires votées par le bureau communautaire sont le renouvellement des baux commerciaux sur la zone d’activités économiques de Vue Belle, le transfert d’une subvention régionale pour le renforcement des réseaux d'eau potable de la commune de Trois-Bassins au profit du TCO, la restitution de la rue St Louis à la commune de St Paul suite à la désaffection de l’intérêt communautaire de cette voirie.