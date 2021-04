Le président du TCO Emmanuel Séraphin a présenté le rapport du Ceser (conseil économique, social et environnemental régional ) intitulé "Diagnostic et vision pour un usage raisonné et concerté des matériaux de construction nécessaires à un aménagement durable de La Réunion" ce mercredi 14 avril 2021 aux élus du TCO, en présence du président du CESER, Dominique Vienne et d'acteurs économiques concernés (Photo TCO)

Ce mercredi 14 avril, lors d’un café du Territoire, le CESER échange avec le TCO sur l’utilisation des matériaux sur notre île et les enjeux relevant d’une véritable stratégie d’aménagement à anticiper d’ici 2030, à travers les matériaux de construction.Dominique VIENNE, Président du CESER et Eric Marguerite, Président de la commission Aménagement Durable de l’Espace Régional ont présenté la dernier rapport du CESER relatif à l’usage raisonné et concerté des matériaux sur notre île.

Dans ce rapport, après avoir posé le constat de la raréfaction des ressources non-renouvelables à court terme, du fait de plusieurs carrières en fin d’exploitation, le CESER propose d’inscrire dans une logique d’optimisation les ressources naturelles avec une perspective plus durable, localisée et circulaire. L’enjeu réside ainsi dans la conciliation d’un développement économique nécessaire au regard des enjeux sociaux, avec des exigences nationales et européennes de préservation de l’environnement et de transition écologique.

Le TCO a porté un intérêt particulier sur ce rapport et a donc sollicité le CESER pour en avoir une présentation plus exhaustive. Avec la participation de la FRBT, l’UNICEM, l’ADIR, la CAPEB et le Laboratoire Piment, ce moment a permis, outre l’explication des propositions du CESER sur le sujet, d’échanger et de pousser, avec l’ensemble des acteurs présents, les réflexions à moyen ou long terme sur l’utilisation et le développement des matériaux recyclés dans l'île ou la création de nouvelles filières dans la mise en œuvre de nouveaux matériaux, biosourcés par exemple, ou éléments d'ouvrages pour le secteur du BTP.