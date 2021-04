Publié il y a 14 minutes / Actualisé le Mercredi 14 Avril à 12H08

Le Territoire de la côte ouest, soutient l'association Réutiliz dans la mise en place d'un système de consigne pour "les bocaux, bouteilles et barquettes en verre à La Réunion". Réutiliz propose des points de collecte spécifiques sur Saint-Leu et ses alentours. Le Tco rappelle qu'un "réseau de plus de 460 bornes à verre pour les contenants en verre (bouteilles, flacons de parfums, bocaux et pots en verre)" est à la disposition des habitants de la côte ouest. Les déchets sont à déposer "sans bouchon, capsule ni couvercle". "Ne jetez pas dans la borne à verre : vaisselle, ampoule, néon, bris de glace, pot de fleur, porcelaine, miroir, vase, ... Jetez-les dans votre bac à ordures ménagères (bac bleu/vert) ou en déchèterie. Laissez le site propre après votre passage, autour de la borne à verre ! Rapportez vos sacs, cartons et autres déchets pour les jeter dans vos poubelles " rappelle le Tco.

