Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 51 minutes

"Si vous êtes agriculteurs ou éleveurs, cette information pratique va vous intéresser... Profitez des collectes organisées par Éco Agri Réunion pour déposer vos déchets agricoles : emballages vides de produits fertilisants (23, 24 et 25 mars 2021), produits phytosanitaires non utilisables (27 et 28 avril 2021), emballages vides de produits phytosanitaires (1er, 2 et 3 juin 2021)" indique le TCO d (Photo : TCO)

