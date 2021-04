Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'école artistique intercommunale de l'ouest (EAIO) propose deux stages entre le 10 et le 15 mai 2021 dans l'Ouest : stage écriture de chansons "Les pieds dans l'encrier"en partenariat avec le Kabardock (à partir de 14 ans) et stage cinéma "La créature de l'étang" (à partir de 12 ans). "Ces stages s'adressent à tous, que vous habitiez ou non le territoire de la côte Ouest, et que vous soyez ou non déjà inscrit à l'EAIO pour l'année scolaire 2020-2021. Pour garantir la qualité de l'enseignement, les places sont limitées. Pensez à réserver dès maintenant pour le stage artistique de votre choix" indique l'école.

