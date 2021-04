Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) lance un appel à projets 2021 pour la mise en oeuvre d'Ateliers chantier d'insertion (ACI) à destination des bénéficiaires du Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE). Les projets peuvent être soumis jusqu'au lundi 3 mai 2021 à 12 h, et "les réponses en langue française" précise le TCO dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cet appel à projets a pour objet la mise en oeuvre, dans le cadre du PLIE d’agglomération, du volet " encadrement technique " des ACI qui se dérouleront sur le territoire de la côte ouest, qui recouvre les communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu.



Infos pratiques: vous avez jusqu’au lundi 3 mai 2021 à 12h locales. Les réponses, en langue française, doivent être téléversées via le formulaire.

À défaut, elles devront être remises sur support papier, contre récépissé au service développement économique, emploi et insertion du TCO (1, rue Eliard Laude, 97420 Le Port, du lundi au vendredi entre 9h et 11h), sous enveloppe portant les mentions suivantes : Territoire de la Côte Ouest – Appel à Projets ACI PLIE2021 – SDEEI.



Pour déposer votre projet, merci de bien suivre les instructions ci-dessous:

- Avant de compléter le formulaire de remise des projets ci-dessous: téléchargez le cahier des charges de l’appel à projets (disponible sur le site du TCO)

- Rassemblez l’intégralité de vos documents dans 1 seul dossier compressé (zip ou 7z). Le poids total de votre fichier compressé ne doit pas dépasser 95 Mo. Si votre dossier dépasse le poids limite pour le téléversement, vous pourrez nous indiquer dans le formulaire un lien vers un fichier zip dans votre Cloud (Dropbox, Google Drive, etc…)

Pièces à joindre à votre dossier:

- Lettre de demande de demande de participation financière signée par le représentant légal de la structure.

- Un rib

- CV des salariés encadrants et de ceux chargés de l’accompagnement socioprofessionnel, à défaut, les fiches de poste.

- Planning d’activité général sur la durée de l’ACI.

- Projet pédagogique détaillant les objectifs et le contenu de la formation ainsi que les modalités d’évaluation des acquis de l’expérience

- Projet de contrat d’assurance couvrant la structure porteuse vis-à-vis des utilisateurs et des risques liés à la nature des activités de l’ACI

- Attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions à l’URDSSAF

Pièces à joindre au dossier par les associations:

- Statuts

- Copie de déclaration de création au JO ou récépissé de la création en préfecture

- Situation au répertoire SIRENE (Insee)

- Cerfa N° 13971 – déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration (ou la liste des personnes du conseil d’administration)

- Rapport du CAC du dernier exercice clos

- Bilan d’activités du dernier exercice clos

Liste des pièces à fournir le cas échéant:

- Le courrier de réponse de la CDIAE

- Conventions de partenariat relatives au projet de l’ACI

- Conventions de mise à disposition de personnel liée au projet de l’ACI

- Contrat de bail lié au projet de l’ACI

- Convention de mise à disposition des locaux liés au projet de l’ACI

- Autorisation DDR si intervention sur route départementale dans le cadre de l’ACI

- Bilan d’activité et de formation des salariés en insertion de l’ACI, si renouvellement