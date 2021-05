Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 42 minutes

Rendez-vous le samedi 8 mai 2021 dès 9h au four à chaux Pierre Méralikan situé à proximité de la plage citerne 46 (Saint-Leu). Au programme : visites guidées du four à chaux, exposition d'objets lontan, exposition et vente de peintures, ateliers de tressage et de cannage. Tarif unique : 2 eurospar personne et gratuit pour les enfants (jusqu'à 11 ans). Les demandes de réservation sont à faire sur le site du TCO via un formulaire. Découvrez le programme détaillé communiqué par le TCO en-dessous. (photos : TCO)

Rendez-vous le samedi 8 mai 2021 dès 9h au four à chaux Pierre Méralikan situé à proximité de la plage citerne 46 (Saint-Leu). Au programme : visites guidées du four à chaux, exposition d'objets lontan, exposition et vente de peintures, ateliers de tressage et de cannage. Tarif unique : 2 eurospar personne et gratuit pour les enfants (jusqu'à 11 ans). Les demandes de réservation sont à faire sur le site du TCO via un formulaire. Découvrez le programme détaillé communiqué par le TCO en-dessous. (photos : TCO)