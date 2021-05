Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Le Territoire de la côte ouest (TCO) propose une balade de 3 heures en bord de mer ainsi qu'une replantation des espèces végétales indispensables au retour des tortues sur les côtes réunionnaises. Les balades auront lieu le 11 mai 2021, le 21 et 27 juillet 2021, le 4 et 10 aout 2021 à la pointe des Trois-Bassins. Le zarlor durera de 7h à 15h et est réalisé en partenariat avec le Centre d'étude et de découverte des tortues marines (CEDTM). (photo : TCO)

