Publié il y a 41 minutes / Actualisé le Mercredi 05 Mai à 11H57

Le Territoire de la côte ouest (TCO) recrute un responsable de service et un chargé d'opérations dans le secteur eau, assainissement et pluvial et un responsable de cellule en suivi d'exploitation. Vous avez jusqu'au 6 juin pour déposer votre candidature. Plus d'informations sur le site du TCO. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

