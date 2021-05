Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Avis aux amateurs de photographies et d'images sous-marines, vous avez jusqu'au 18 juin 2021, dernier délai, pour envoyer vos clichés et participer au concours organisé dans le cadre du le festival de l'océan. Pour rappel ce festival se tient tous les ans sur la côte Ouest de l'ile, entre Le Port et Saint-Leu. Il est organisé par l'Office de tourisme de l'Ouest, Sciences Réunion, le Cluster maritime de La Réunion, la Réserve naturelle marine de La Réunion. "L'ensemble des prestataires d'activités nautiques participent à ce festival" précise l'Office de tourisme (Photo : Nathalie Rodrigues gagnante de l'édition 2019)

