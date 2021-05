Le Territoire de la cote ouest (TCO) annonce que les inscriptions pour les ateliers de formation au compostage sont ouverts. Le prochain atelier se déroule le 22 mai 2021 à l'association An Grèn Koulèr au Port de 8h30 à 12h. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'intercommunalité (Photo : TCO)

Comment faire son compost sans odeurs et sans nuisibles ? Qu’est-ce que je peux mettre dans mon composteur ? Il paraît que je ne peux pas y mettre d’agrumes !? On me dit que le composteur attire les vers blancs, c’est vrai ? Comment utiliser le compost obtenu ?

Pour devenir incollable sur le sujet, balayer quelques idées reçues et apprendre à transformer vos déchets en ressources pour votre jardin, le TCO vous propose un atelier sur une demi-journée dans un esprit convivial et au cœur d’un jardin au Port.

Ce sera l’occasion de maîtriser les bases pour pouvoir produire votre propre engrais gratuit tout en réduisant vos déchets organiques actuellement enfouis. Venez découvrir le compostage mais aussi d’autres pratiques (le paillage, le lombri-compostage ou encore le bokashi) pour un jardin productif et des plantes en bonne santé .

Infos pratiques

Combien de temps ? La formation dure une demi-journée de 8h30 à 12h.

Où ? Le Port dans le jardin d’insertion de l’association An Grèn Koulèr derrière l’école élémentaire Ariste Bolon au 10 rue Christian Sinope, 97420, Le Port

Mesures Covid-19 : dans le contexte sanitaire actuel, le nombre de participants est limité à 6. Le port du masque est obligatoire et il appartient à chacun de venir muni de son gel hydro-alcoolique.

Matériel nécessaire pour les formations :

vous devrez ramener :

- des déchets organiques de la maison (épluchures mais aussi restes de repas cuits y compris la viande et le poisson)

- gants,

- chapeau,

- vêtements de jardinage,

- bouteille d’eau et de quoi goûter,

- de quoi prendre des notes (si vous le souhaitez),

Remarque :

Cet atelier convient aux personnes souhaitant se lancer dans le compostage collectif en pied d’immeuble ou le lombri-compostage.