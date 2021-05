Publié il y a 57 minutes / Actualisé le Vendredi 14 Mai à 14H53

Eco Agri Réunion organise des collectes les 1er, 2 et 3 juin 2021 pour les agriculteurs et éleveurs. Les collectes auront lieu à Terra Coop Corbeil à la Saline les Hauts. Les emballages des déchets agricoles doivent être vides des produits phytosanitaires. "Ne mélangez pas les sachets plastiques et boîtes avec les bidons" indique le TCO dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photos : TCO)

