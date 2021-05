"Nous dépendons tous de la survie des abeilles ! Les abeilles et les autres pollinisateurs, tels que les papillons, les chauves-souris et les colibris, sont de plus en plus menacés par les activités humaines" indique le TCO. " Pour attirer l'attention de tous sur le rôle clé que jouent les pollinisateurs, sur les menaces auxquelles ils sont confrontés et sur leur importante contribution au développement durable, les Nations Unies ont décidé de désigner le 20 mai Journée mondiale des abeilles" ajoute le Territoire de la côte ouest dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo TCO)

Pourquoi le 20 mai ? Le 20 mai est la date d’anniversaire d’un apiculteur autrichien du XVIIIe siècle (1734-1773), Anton Janša. Précurseur de l’apiculteur moderne, il a su rendre hommage aux abeilles en appliquant des techniques apicoles innovantes et en démontrant que ces insectes sont capables de s’entretenir et d’assurer leur survie, sans une intervention intensive de l’homme. (Selon le site Apiculture)



- Qu’est-ce que la pollinisation ? -

La pollinisation est un processus fondamental pour la survie des écosystèmes car de lui dépendent la reproduction de près de 90% des plantes sauvages à fleurs du monde, ainsi que 75% des cultures vivrières et 35% des terres agricoles à l’échelle de la planète. Non seulement les pollinisateurs contribuent directement à la sécurité alimentaire, mais ils constituent aussi des leviers essentiels pour la conservation de la biodiversité.

- Qui sont les pollinisateurs? -

Les pollinisateurs (parmi lesquels nous trouvons les abeilles mais aussi les papillons, les chauves-souris, les colibris et tant d’autres) assurent la reproduction des végétaux et des arbres à travers le processus de pollinisation, en garantissant ainsi le développement des fruits, des légumes et des semences dont nous avons besoin pour notre alimentation, mais aussi pour la production de fibres comme le coton, le lin et pour l’élaboration de médicaments, biocarburants ou matériaux de construction.

- Le saviez-vous ? -

Plus de 80% de l’alimentation des êtres humains est assurée par des plantes. La perte des pollinisateurs entraînerait une perte de biodiversité exponentielle, mettant en danger nos écosystèmes et notre alimentation.

- Pourquoi la population d’abeilles décline-t-elle ? -

Il existe de multiples raisons à la disparition des abeilles :

- L’agriculture intensive (abus de traitements par produit phytosanitaires : usage excessif de pesticides et d’insecticides)

- Les agents pathogènes (virus, parasites, champignons et certains prédateurs nuisibles comme le frelon asiatique)

- La monoculture (pratique agricole qui uniformise le paysage agricole et l’appauvrit)

- Les changements climatiques

Conséquence : en moins de 20 ans, la production du miel a chuté de 50% !

- Pourquoi est-il si important de préserver les abeilles ? -

Les abeilles participent à la fois au bon fonctionnement des écosystèmes par le biais de la pollinisation des plantes " sauvages " (service d’autorégulation ou de support aux écosystèmes) et aux services que retirent les humains des abeilles : pollinisation des productions agricoles, la production de miel, de manière plus indirecte participation au " façonnement " des paysages …

Les abeilles jouent donc de multiples rôles ! Outre la pollinisation et la production de miel (terme générique qui prend en compte la gelée royale), les abeilles produisent également de la propolis qui est une résine délicate et complexe formée de 300 à 400 composés. Cette propolis sert à protéger la ruche par son action bactéricide.



Elle permet de limiter les agressions extérieures : microbes, moisissures, … Quelques butineuses, seulement, ont la capacité de la fabriquer. La propolis a de nombreuses propriétés thérapeutiques dont nous pouvons également bénéficier : antiseptique et antibactérienne, anti-inflammatoire, antifongique, anti-virale et antioxydante.

Source site de l'Unesco



- Protégeons l’une des plus précieuses sentinelles de notre planète : l’abeille ! -

Comment ? Quelques pistes de réponses qui se mettent en place peu à peu … :

- Changer notre mode agricole

- Éviter au maximum l’utilisation de pesticides et de néonicorticoïdes qui détruisent les insectes pollinisateurs

- Favoriser la diversité des essences plantées (arbres, légumes ou céréales)

Il faut donc favoriser une agriculture biologique et responsable, qui respecte la diversité de la faune et de la flore.

- Zoom sur … -

Pollinis, une ONG indépendante, financée exclusivement par les dons des citoyens, qui agit pour la protection des abeilles domestiques et sauvages, et pour une agriculture qui respecte tous les pollinisateurs. Sur le territoire de la côte Ouest



- Le saviez-vous ? -

En 2012 la ville du Port devient la 1ère commune des Dom-Tom signataire de la charte “Abeille, sentinelle de l’environnement” (programme national lancé par l’Union nationale de l’apiculture française).

Elle s’engage pour la sauvegarde des abeilles et la préservation de sa biodiversité (en bannissant notamment l’utilisation de pesticides sur son territoire). Dans ce cadre 6 ruches ont été installées à la pépinière communale et inaugurées pendant les fêtes de la ville de 2012. Les agents communaux et les enfants des écoles de la ville participent chaque année aux animations et dégustations de miel organisées par le Syndicat apicole de La Réunion lors des Apidays , qui auront lieu cette année les 17, 18 et 19 juin 2021.

- Vous découvrez un nid d’abeilles chez vous ?! -

Pas de panique… Ne les tuez surtout pas ! Faites appel à des spécialistes tels que SOS essaim abeilles Réunion 974 au 0692 46 29 90. Ils enlèvent et récupèrent l’essaim d’abeilles dans votre cours ou autre, sur les régions Ouest et Sud. Le service est rapide et gratuit !



