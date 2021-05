Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 59 minutes

Après une phase d'étude entre 2019 et 2020, le TCO a défini un "programme pluriannuel d'investissement" pour 15 zones d'activités sur les communes du Port, de Saint-Paul, de La Possession et de Saint-Leu. Le programme regroupera des travaux de remise en état et de modernisation de ces zones jusqu'en 2027 pour un budget total de 26,5 millions d'euros. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Après une phase d'étude entre 2019 et 2020, le TCO a défini un "programme pluriannuel d'investissement" pour 15 zones d'activités sur les communes du Port, de Saint-Paul, de La Possession et de Saint-Leu. Le programme regroupera des travaux de remise en état et de modernisation de ces zones jusqu'en 2027 pour un budget total de 26,5 millions d'euros. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)