A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement le samedi 5 mai 2021? les médiateurs du TCO seront présents sur les marchés forains de la Côte ouest du 4 au 6 juin 2021. Cette journée est "l'occasion pour nous de comprendre la valeur des écosystèmes et leur importance" indique le Territoire de la côte ouest dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photos : TCO)

Les médiateurs du TCO vous attendent ce week-end, sur les marchés forains du TCO pour partager et échanger avec vous des conseils et astuces pratiques pour un jardinage plus responsable.

Ils vous expliqueront tout ce qu’il faut savoir sur le paillage, le broyat, le compostage et les artisans du compost : qui sont-ils ? À quoi ils servent ? Et pourquoi il faut prendre soin d’eux ! Soyez au rendez-vous !

Ce week-end, nos médiateurs vous accueillent sur leur stand entre 7 h et 13 h…

- Vendredi 4 juin : marché forain de l’Oasis (Le Port)

- Samedi 5 juin : place du marché (La Possession)

- Samedi 5 juin : marché forain (Saint-Leu)*

- Dimanche 6 juin : marché forain de l’Hermitage au mail Rodrigues (Saint-Paul)*

- Dimanche 6 juin : Super U (Trois-Bassins)*

(*Planning prévisionnel, sous réserve de modifications ultérieures)

Important : Compte-tenu du contexte sanitaire, respectez bien les gestes barrières (port du masque, distanciation physique, utilisation de gel hydroalcoolique…), pour votre santé et celle des autres.



Plus d'informations sur le site du TCO