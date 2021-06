Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 2 minutes

Le 8 juin est la journée mondiale des océans. A cette occasion, Alice Lemoigne championne du monde de longboard donne des conseils pour réduire son impact sur le milieu marin. Chargée d'animation des activités nautiques et sport au TCO depuis un an et demi, elle incite à préserver l'environnement et notamment les océans pollués par le plastique et autres déchets " Cette journée mondiale du 8 juin est là pour nous le rappeler" indique l'athlète. Regardez la vidéo ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

