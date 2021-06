Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Le Territoire de la côte ouest propose des balades à vélo électrique pour les familles, les mardis, jeudis et vendredis, "selon vos disponibilités et celles de nos partenaires" précise le TCO. Bénéficiez d'un petit-déjeuner, d'un circuit de 2h30 en vélo électrique et d'un déjeuner pour 70 euros par adulte, 62 euros par enfant de 7 à 11 ans, 17 euros par enfant dans la remorque de trois à six ans. Cette activité est gratuite pour les enfants de un à deux ans dans le siège bébé. Réservez sur le site de l'Office du tourisme de l'Ouest pour y participer. Plus d'informations ci-dessous. (photos : Office du tourisme de l'Ouest)

