Publié il y a 26 minutes / Actualisé le Jeudi 24 Juin à 15H00

Le Territoire de la côte ouest (TCO) vous informe des prochaines ouvertures de la déchèterie mobile au Plate. "Voici les prochaines ouvertures de votre déchèterie mobile pour le second semestre 2021. Profitez de ce service de proximité (complémentaire aux collectes en porte-à-porte) pour déposer vos déchets !" indique le TCO. Rendez-vous tous les deuxièmes samedi du mois de 8h à 12h sur la place Maxime Laope pour déposer vos encombrants, déchets végétaux et déchets d'équipements électriques et électroniques. Plus d'informations dans le communiqué du TCO que nous publions ci-dessous. (photo : mairie de Saint-Leu)

Le Territoire de la côte ouest (TCO) vous informe des prochaines ouvertures de la déchèterie mobile au Plate. "Voici les prochaines ouvertures de votre déchèterie mobile pour le second semestre 2021. Profitez de ce service de proximité (complémentaire aux collectes en porte-à-porte) pour déposer vos déchets !" indique le TCO. Rendez-vous tous les deuxièmes samedi du mois de 8h à 12h sur la place Maxime Laope pour déposer vos encombrants, déchets végétaux et déchets d'équipements électriques et électroniques. Plus d'informations dans le communiqué du TCO que nous publions ci-dessous. (photo : mairie de Saint-Leu)